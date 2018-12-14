На главной площади Челябинска вырастает театр изо льда

14 Дек. 21:52 2018-12-14T21:52:08+03:00

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На площади Революции визжат пилы. Жаль, небо хмурое, потому что в солнечный денек лучи играют бриллиантовыми огнями в посохе деда Мороза, в кокошнике Снегурочки и ключике Буратино.

Театральные декорации в центре Челябинска, у наряженной елки, перенесут гостей ледового городка в волшебный мир сцены и кулис. И неслучайно, ведь 2019й год в России объявлен Годом театра. Потому кроме Пьеро, Мальвины и Буратино есть персонажи итальянского карнавала: знаменитые маски с длинными носами, венецианские маски-«восьмерки».

Почему на площади появился Буратино, - спросят многие. Да потому, что удивительные приключения длинноносого озорника из сказки Алексея Толстого начались, когда он решил посмотреть театральное представление. Помните?

Сейчас городок готов почти наполовину. Ледяные блоки для него режут на Шершневском карьере и на Первом озере. Выпиливают фигуры, протягивают «электрику», стучат молотками, сколачивая основания двух горок — поменьше и побольше — 30 мастеров. Горки, кстати, отвечают всем требованиям безопасности и по высоте, и по длине покатого склона-«языка». Ступеньки у горок деревянные, не скользят.

Городок откроется совсем скоро, 24 ноября, в 17.00. Праздничного настроения добавят необычные светильники-канделябры, которыми уставят площадь. Кстати, в каждой фигуре есть светодиод. Для красоты.