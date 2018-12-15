Жительница Магнитогорска продавала поддельные разрешения на выбросы

СЕГОДНЯ 09:02 2018-12-15T09:02:05+03:00

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В Магнитогорске предстанет перед судом 37-летняя местная жительница. Ее обвиняют по статье «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности».

По версии следствия, предприимчивая горожанка заключала с южноуральскими предприятиями договоры на предоставление услуг. Женщина обещала заказчикам разработать, согласовать и утвердить проекты нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, а также получить на них разрешение в региональном управлении Роприроднадзора.

— Данные обещания обвиняемая не выполнила. Вместо этого она изготовила для заказчиков липовые разрешения на выбросы, обманув таким образом 17 предприятий на общую сумму 1,2 млн рублей, — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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