Жительница Магнитогорска продавала поддельные разрешения на выбросы
В Магнитогорске предстанет перед судом 37-летняя местная жительница. Ее обвиняют по статье «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности».
По версии следствия, предприимчивая горожанка заключала с южноуральскими предприятиями договоры на предоставление услуг. Женщина обещала заказчикам разработать, согласовать и утвердить проекты нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, а также получить на них разрешение в региональном управлении Роприроднадзора.
— Данные обещания обвиняемая не выполнила. Вместо этого она изготовила для заказчиков липовые разрешения на выбросы, обманув таким образом 17 предприятий на общую сумму 1,2 млн рублей, — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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