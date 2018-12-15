2018-12-15T09:38:23+03:00
Общество

Челябинские рестораны «BURGER KING» ответят за матерную рекламу

УФАС возбудило дело в отношении сети быстрого питания
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: пресс-служба УФАС по Челябинской областиФото: пресс-служба УФАС по Челябинской области
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На «BURGER KING» в Антимонопольную службу пожаловался житель Челябинска. В конце ноября он получил по электронной почте рекламу с содержанием ненормативной лексики.

«Коля из Бургер Кинга раздаст по Е-баллам за кофе… BURGER KING Лови кофе по акции! ХОЧЕШЬ КОФЕ? БЕСПЛАТНО XL BURGER KING», — говорилось в сообщении.

Антимонопольщики согласились с тем, что в рекламе используется выражение, имеющее очевидное сходство с нецензурным словом.

— Согласно предварительным выводам, реклама содержит признаки нарушения рекламного законодательства. В связи с этим в отношении ООО «Бургер Рус», осуществляющего предпринимательскую деятельность под коммерческим обозначением «Burger King» возбуждено дело, — сообщает пресс-служба УФАС по Челябинской области.

Заседание Комиссии назначено на 24 января. За нарушение рекламодателем законодательства о рекламе юридическим лицам грозит штраф от 100 000 до 500 000 рублей.

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