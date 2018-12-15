2018-12-15T12:08:44+03:00
Происшествия

На Южном Урале пешеход с пистолетом напал на таксиста

Задержать вооруженного дебошира помогли полицейские
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Инцидент произошел в Миассе на улице Советской. Водитель такси заметил на обочине мужчину, который шел вдоль дороги нетвердой походкой. Таксист предусмотрительно сбавил скорость. Но стоило автомобилю поравняться с пешеходом, как тот повалился на машину и повредил боковое зеркало.

Возмущенный водитель вышел из авто, чтобы сделать хулигану замечание. В ответ пешеход набросился на него, угрожая пневматическим пистолетом.

— Водитель такси обратился за помощью к находившемуся неподалеку патрульному экипажу. Полицейским удалось задержать обидчика на месте преступления,- сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Им оказался ранее судимый житель Миасса. За хулиганство ему грозит новое наказание — до пяти лет тюрьмы.

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