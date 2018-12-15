В Челябинск вернулись туристы застрявшие в Китае

СЕГОДНЯ 12:54 2018-12-15T13:07:12+03:00

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Утром 15 декабря в аэропорту Челябинска приземлился самолет авиакомпании «ИрАэро». Он доставил домой 50 южноуральцев, которые почти четверо суток ожидали рейс из Китая.

Челябинцы купили путевки в турфирме «Жемчужная река» и находились в китайском городе Хайкоу на острове Хайнань. Домой они должны были вернуться 11 декабря. Проблема возникла из-за долгов туроператора перед авиакомпанией. Позже выяснилось, что часть российских туристов турфирма отправила в Китай по фальшивым электронным билетам. Следственный комитет возбудил против туроператора «Жемчужная река» уголовное дело.

Ранее авиакомпания «ИрАэро» уже перевезла туристов из Китая в Казань, Самару и Уфу.

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