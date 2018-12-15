2018-12-15T13:54:07+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП под Челябинском: пешеход дважды попал под колеса автомобилей

Водители не заметили мужчину, который шел посередине дороги
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Авария произошла ранним утром 15 декабря на 29-м км автодороги Челябинск-Троицк. Очевидцы сообщают, что молодой мужчина, нарушая правила дорожного движения, шел по разделительной полосе проезжей части. В это время на улице было еще темно. Сначала пешехода сбил автомобиль «Форд Фокус», а в следующую секунду он попал под колеса «Киа Рио», которая ехала следом. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП.

По словам свидетелей происшествия, на его одежде не было светоотражающих элементов. Скорее всего, оба водителя попросту не заметили нарушителя.

Полицейские уже установили личность погибшего. Выяснилось, что он имел несколько судимостей.

— По факту смертельного ДТП проводится проверка. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются, — сообщили в ОГИБДД ОМВД России по Коркинскому району Челябинской области.

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