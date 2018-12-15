2018-12-15T15:59:21+03:00
Происшествия

Приплыли: курганский ТРЦ затопило в день открытия

Вода хлынула на головы посетителей со стен и потолка
Ульяна ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Фото: vk.com Евгений ГригорьевФото: vk.com Евгений Григорьев
Изменить размер текста:

ЧП произошло днем 15 декабря в только что открывшемся торговом центре «ГипперСити». В продуктовом отделе прорвало водопроводную трубу. Поток воды хлынул на покупателей с потолка. Посетители ТРЦ сняли водопад на видео и выложили в интернет.

На кадрах видно, что вода стремительно заливает полки с товаром. На полу образовались огромные лужи. Сотрудники магазина огораживают опасные участки пищевой пленкой.

— Не удивлюсь если завтра крыша упадет. Сам видел как это все делалось, — комментирует видео на одном из местных пабликов житель Кургана.

Горожане с возмущением обсуждают это происшествие в социальных сетях. Еще бы! Они более полугода ждали открытия ТРЦ «ГипперСити». Его работу приостановили еще в марте — сразу после трагедии в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня». На реконструкцию потратили огромные деньги — и вот результат.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

ТРЦ в Кургане затопило в день открытия.mp4.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Борис Дубровский извинился перед челябинцем за директора хоккейного клуба «Трактор» Сеничева
Смертельное ДТП под Челябинском: пешеход дважды попал под колеса автомобилей
В Челябинск вернулись туристы застрявшие в Китае
На Южном Урале пешеход с пистолетом напал на таксиста
Челябинские рестораны «BURGER KING» ответят за матерную рекламу
Жительница Магнитогорска продавала поддельные разрешения на выбросы
На главной площади Челябинска вырастает театр изо льда
В Челябинске продлен режим черного неба
«Рак и подсушины». Зачем на северо-западе Челябинска рубят лес
Челябинский тигр Жорик хочет жениться
На Южном Урале почтальонов заставили носить шипы
Число сирот в Челябинской области снизилось вполовину
Мошенники из Питера обманывают жителей Челябинска, прикрываясь корочками «Горгаза»
Житель Челябинской области продает автомобиль Ольги Бузовой за 5 млн рублей
В Челябинской области стартовал Год театра
В Магнитогорске будут судить за взятку экс-главу управления ПФР
Fitch Ratings подтвердило рейтинг Банка УРАЛСИБ «B+» со «Стабильным» прогнозом
На новой лыжной трассе в Копейске откроют зимний сезон 15 декабря