2018-12-15T15:59:21+03:00
Происшествия

Приплыли: курганский ТРЦ затопило в день открытия

Вода хлынула на головы посетителей со стен и потолка
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: vk.com Евгений ГригорьевФото: vk.com Евгений Григорьев
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ЧП произошло днем 15 декабря в только что открывшемся торговом центре «ГипперСити». В продуктовом отделе прорвало водопроводную трубу. Поток воды хлынул на покупателей с потолка. Посетители ТРЦ сняли водопад на видео и выложили в интернет.

На кадрах видно, что вода стремительно заливает полки с товаром. На полу образовались огромные лужи. Сотрудники магазина огораживают опасные участки пищевой пленкой.

— Не удивлюсь если завтра крыша упадет. Сам видел как это все делалось, — комментирует видео на одном из местных пабликов житель Кургана.

Горожане с возмущением обсуждают это происшествие в социальных сетях. Еще бы! Они более полугода ждали открытия ТРЦ «ГипперСити». Его работу приостановили еще в марте — сразу после трагедии в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня». На реконструкцию потратили огромные деньги — и вот результат.

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ТРЦ в Кургане затопило в день открытия.mp4.

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