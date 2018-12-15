Борис Дубровский погулял по пельменной ярмарке в челябинском парке

СЕГОДНЯ 17:53 2018-12-15T17:53:56+03:00

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Фестиваль «Уральские пельмени на Николу Зимнего» — это уже давно не только про пельмени. И не про вареники. Это гастрономический праздник, где можно слопать порцию ароматного плова, умять палочку шашлычка, запить все это дело горячим чайком и купить вкусняшек домой — фермерских продуктов: замороженных пельменей и вареников, свежего мяса — говядины, свинины, баранины. Цены почти не отличаются от магазинных, но в честной начинке пельмешек с ярмарки можно не сомневатья.

Можно было уже решить вопрос с главным блюдом новогоднего стола и приобрести гуся или утку. Ну, и, конечно, — это дегустации. Народ с вилками бегал от палатки к палатке, услышав заветное: «А вот пельменей кому, горяченьких, вкусных?».

В парке им. Гагарина настоящая зима. Здесь снег белый, воздух морозно-свежий и прохаживаются Деды Морозы со Снегурками.

Народный праздник в парке посетил Борис Дубровский. Он приехал позже официального открытия, походил в торговом ряду, поговорил с гостями праздника. Толпы журналистов за Дубровским не бегало. Можно сказать, что губернатор просто погулял в лесу.

Чудо-печь. Дымит, но каши не варит.Фото: Инна КУМЕЙКО

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