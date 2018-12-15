2018-12-15T18:07:16+03:00
Происшествия

Жители Магнитогорска сняли на видео пылающий автосервис

В пожаре пострадал мужчина
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: vk.comФото: vk.com
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Пожар произошел днем 15 ноября в Магнитогорске. На улице Вознесенской загорелась шиномонтажная мастерская.

Вовсю полыхающее здание сняли на видео и выложили в интернет очевидцы. На кадрах видно, что все помещение охвачено огнем, а в небо поднимаются клубы черного густого дыма.

На место происшествия прибыли три пожарные автоцистерны. Огнеборцы локализовали открытое горение. Точные причины возгорания пока не установлены. Известно, что во время пожара пострадал 26-летний мужчина. Он был госпитализирован в больницу с ожогами лица и рук.

Свидетели ЧП утверждают, что вместе с автомастерской сгорел автомобиль «Ока», который во время пожара находился внутри здания.

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В Магнитогорске горит автосервис.

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