Ведущая "России 1" отказалась извиняться перед челябинцами за ложь с телеэкрана

15 Дек. 20:23 2018-12-15T20:23:22+03:00

Она считает, что во всем виноват политик Никита Исаев

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Накануне телеведущая ток-шоу «60 минут» Ольга Скабеева в прямом эфире назвала фейком акцию, которую устроили жители Челябинска у дверей мэрии. В тот день 12 декабря более сотни горожан пришли в городскую администрацию с требованием ввести режим ЧС из-за смога. На этот факт обратил внимание гость программы политик Никита Исаев. В ответ Скабеева обозвала его «крикливой врушкой» и включила прямую трансляцию с пустой площади Революции.

Штурмующих мэрию людей на изображении не оказалось. Оно и понятно, ведь здание городской администрации находится справа за сквером, а это место скрыто деревьями.

Ложь с телеэкрана возмутила жителей Челябинска. На телеведущую "России 1" обрушился шквал критики. А челябинка Валентина Волкова и вовсе потребовала публичного извинения за неправду.

Несколько дней Скабеева хранила молчание, с сегодня решила оправдаться.

— Давайте внесем ясность. «Хайпом», «враньем» и «неправдой» мы назвали не акцию, а слова Никиты Исаева, который заявил, что «в настоящее время жители Челябинска штурмом берут мэрию». Прекрасно он осознавал, что к этому моменту недовольные жители Челябинска уже зашли в здание администрации, и их принял временно исполняющий обязанности мэра города. В этой связи, я считаю, что извиняться за свое злонамеренное вранье должен господин Исаев. И перед челябинцами, и перед людьми, которые в этот момент смотрели нашу программу, — заявила ведущая журналистам радиостанции «Говорит Москва».

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