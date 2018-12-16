2018-12-16T08:53:14+03:00
Общество

В Челябинской области малышу стало плохо на шоу мыльных пузырей

Родители винят в аллергическом приступе неправильный состав раствора
Ольга АНТОНОВА
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И на мыльные пузыри бывает проруха. Фото: Архив "КП".И на мыльные пузыри бывает проруха. Фото: Архив "КП".
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У маленького посетителя развлекательного центра в Миассе, что в Челябинской области, случился аллергический приступ во время детского праздника. Родители видят причину беспрестанного чихания, хрипов, отека горла и покраснения лица в растворе, который использовался для шоу мыльных пузырей. Большие пузыри лопались перед лицом малыша, он вдохнул частицы вещества. О ЧП сообщает паблик «Свободный Миасс» социальной сети ВКонтакте.

«Позже у администратора выяснилось, что мыльный раствор сделан из средства для мытья посуды «Fairy» и технического глицерина», — сообщает администратор паблика. А глицерин нужен аптечный.

Родители помчались к аллергологу в Челябинск. Ребенку поставили диагноз: «Отравление химическими веществами, синдром бронхиальной обструкции, контактный дерматит». Выходит, в растворе для работы в шоу использовались химические вещества, опасные для здоровья и не предназначенные для использования на детских мероприятиях.

Впрочем, подписчики паблика аргументам не вняли. «Раствор слишком слабый, чтобы вызвать аллергической шок», — уверен один. «Если только ребенок с гиперчувствительной реакцией», — говорит другой. А третий подписчик и вовсе углядел в посте признаки конкурентной борьбы, ведь автор поста указал точный адрес развлекательного центра.

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