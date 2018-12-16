Автомобиль каршеринга протаранил столб в Челябинске
Авария случилась поздним вечером 15 декабря. В районе АМЗ каршеринговый автомобиль вписался в столб. От удара серьезно пострадали двигатель и передние колеса.
В комментариях люди рассуждают, что по своей задумке каршеринг — отличная идея. Ведь это возможность взять автомобиль и относительно недорого перемещаться по городу. Однако в Челябинске уже была одна громкая авария, когда пьяный студент за рулем авто на прокат устроил смертельную аварию.
— Если он взял тариф подороже, куда входит КАСКО и не был пьян, тогда ничего страшного. Но вот во всех остальных случаях, водитель попал на деньги, — пишут комментаторы.
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