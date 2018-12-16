2018-12-16T09:16:06+03:00
Происшествия

Автомобиль повис на куче грязи в Челябинске

Водитель врезался в фонарный столб
Андрей АБРАМОВ
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Фото: из группы VK «Регион 74»Фото: из группы VK «Регион 74»
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Авария на улице Свободы в Челябинске случилась днем 15 декабря. Иномарка вылетела на встречную полосу и протаранила столб. У машины помят капот. Очевидцы сообщают, что в авто был ребенок. Однако комментаторов в интернете больше заинтересовал другой факт.

— Посмотрите, как машина балансирует на оледеневшем холме грязи.

— Чиновники меняются, а кучу остаются, — пишут пользователи соцсетей.

В тот же день еще одно авто врезалось в столб. Водитель взял машину на прокат.

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