Автомобиль повис на куче грязи в Челябинске
Авария на улице Свободы в Челябинске случилась днем 15 декабря. Иномарка вылетела на встречную полосу и протаранила столб. У машины помят капот. Очевидцы сообщают, что в авто был ребенок. Однако комментаторов в интернете больше заинтересовал другой факт.
— Посмотрите, как машина балансирует на оледеневшем холме грязи.
— Чиновники меняются, а кучу остаются, — пишут пользователи соцсетей.
В тот же день еще одно авто врезалось в столб. Водитель взял машину на прокат.
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