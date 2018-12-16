Синоптики предсказали серьезное похолодание в Челябинской области

СЕГОДНЯ 09:29 2018-12-16T09:29:42+03:00

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Зима в Челябинске нынче ленивая. Ни снега, ни холодов. Однако метеорологи прогнозируют, что на следующей неделе в Челябинске начнет холодать. Правда постепенно. Днем и ночью будет держаться -10 градусов. После среды с каждым днем температура будет опускаться на несколько градусов.

Настоящий зимний мороз за -20 градусов наступит к следующим выходным. А с последней недели этого года будет по -30.

Также в Челябинске наконец-то начнет идти снег. Обильных осадков не ожидается, лишь кратковременные.

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