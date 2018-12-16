Трагедия на М5: В Челябинской области на трассе в ДТП погибли два человека

16 Дек. 12:15 2018-12-16T12:15:54+03:00

В аварии на М5 погибло двое человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авария с участием легковушки и грузовика случилась в Ашинском районе

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В субботу, 15 декабря, в 19.00, на 1556 километре федеральной трассы М5, случилось ДТП со смертельным исходом. Здесь столкнулись два автомобиля — легковой «Ауди» и грузовой «Вольво». От удара легковой авто вылетел в кювет.

Как рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе ГУ МС по Челябинской области, в ДТП погибли два пассажира легковой иномарки. Водитель «Ауди» и еще один пассажир госпитализированы. Доследственную проверку начали сотрудники ашинского отдела ГИБДД.

Как сообщает сайт U24, затор на федеральной трассе ликвидировали восемь человек и две единицы техники.

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