В Челябинской области в поле насмерть замерз молодой человек

СЕГОДНЯ 13:06 2018-12-16T13:06:38+03:00

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21-летний житель Фершампенуаза Михаил И. погиб в поле между Верхнеуральском и Касселем. Трагедия случилась в субботу, 15 декабря. Пост о пропавшем в тот же день разместили родственники молодого человека. Примечетельно, что на нем не было шапки, а ведь в горнозаводской зоне мороз в середине декабря всегда крепкий.

Вечером того же дня родные обнаружили окоченевший труп Михаила И. Выяснилось, что он возвращался с проводов в армию односельчанина. Вместе со знакомыми сел в машину, однако домой не вернулся. Сестра поделилась горестной новостью в соцсетях: «Высадили его пьяным недодрузья, не дошел, замерз».

Односельчане полагают, что виной гибели был алкоголь:

— Еще по пути в военкомат он выпил и перессорился со всеми прямо в машине. И ссора продолжилась на обратном пути. Пытались его утихомирить, да все без толку. Считаю, алкоголь его и погубил.

Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

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