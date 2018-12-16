Танцовщица из Челябинска вышла в финал шоу «Танцы»

16 Дек. 14:10 2018-12-16T14:10:16+03:00

Мария Худорожкова родилась и училась танцевать в Челябинске. Фото: кадр с видео ТНТ.

Войти в призеры ей помогли зрители проекта

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В телевизионном шоу «Танцы» состоялись полуфинальные выступления. Среди победителей, которые будут биться в финале, жительница Челябинска Мария Худорожкова. В заключительный этап она прошла благодаря зрительскому голосованию.

Свой номер Мария показывала с двумя другими участницами. После того, как стало известно, что челябинка выходит финал, из оставшихся двух девушек наставник команды Мигель выбрал Ульяну Пылаеву.

Финалисты будут биться за приз в три миллиона рублей. 15 декабря, стартовало зрительское голосование за победителя всего проекта. Лидера объявят 22 декабря.

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