Танцовщица из Челябинска вышла в финал шоу «Танцы»
В телевизионном шоу «Танцы» состоялись полуфинальные выступления. Среди победителей, которые будут биться в финале, жительница Челябинска Мария Худорожкова. В заключительный этап она прошла благодаря зрительскому голосованию.
Свой номер Мария показывала с двумя другими участницами. После того, как стало известно, что челябинка выходит финал, из оставшихся двух девушек наставник команды Мигель выбрал Ульяну Пылаеву.
Финалисты будут биться за приз в три миллиона рублей. 15 декабря, стартовало зрительское голосование за победителя всего проекта. Лидера объявят 22 декабря.
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