После совместного застолья подруга обокрала жительницу Челябинской области

16 Дек. 15:26 2018-12-16T15:26:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Уголовным делом закончились дружеские посиделки в поселке Увелка Челябинской области. После них хозяйка квартиры не обнаружила золотую цепочку и крестик. Украшения дорогие — 13 000 руб. Потерпевшая позвонила полицию.

Оперативники попросили вспомнить вечер накануне и перечислить всех, кто был в гостях. Среди них — дама с криминальным прошлым. На нее пали подозрения.

— Подозреваемой 52 года. Украшения она сдала в ломбард, а деньги потратила. На нее завели уголовное дело за кражу. Грозит до пяти лет колонии. Сейчас она под подпиской о невыезде, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06