Суровый коврик на пороге соседей позабавил жителей городка в Челябинской области
Современные магазины предлагают товары на любой вкус. Зайдешь, бывало, за какой-нибудь безделушкой, а выбрать нужное среди богатого ассортимента не можешь. Те же коврики у входной двери — какие лучше? Тряпичные, из резины, а, может, просто кусок паласа?
Кажется, что такие вопросы одна семья из Копейска себе не задавала. У входной двери они положили решетку от старого холодильника. Ну и что, что гремит, зато грязь с подошв хорошо очищает.
Кто-то выложил фото «сурового коврика» в социальных сетях, и теперь горожане соревнуются в острословии, комментируя забавный кадр.
— Теплый пол! — пишет Дмитрий Димиров.
— Нанотехнологии XXI века в России, — иронизирует Вячеслав Александрович.
— Зря выкладываете! Металлисты не дремлют, — предупреждает Юрий Пушкин.
А как вам этот половичок?
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