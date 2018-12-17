Суровый коврик на пороге соседей позабавил жителей городка в Челябинской области

17 Дек. 03:28 2018-12-17T03:28:59+03:00

Теперь они соревнуются в острословии, комментируя забавное фото

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Современные магазины предлагают товары на любой вкус. Зайдешь, бывало, за какой-нибудь безделушкой, а выбрать нужное среди богатого ассортимента не можешь. Те же коврики у входной двери — какие лучше? Тряпичные, из резины, а, может, просто кусок паласа?

Кажется, что такие вопросы одна семья из Копейска себе не задавала. У входной двери они положили решетку от старого холодильника. Ну и что, что гремит, зато грязь с подошв хорошо очищает.

Кто-то выложил фото «сурового коврика» в социальных сетях, и теперь горожане соревнуются в острословии, комментируя забавный кадр.

— Теплый пол! — пишет Дмитрий Димиров.

— Нанотехнологии XXI века в России, — иронизирует Вячеслав Александрович.

— Зря выкладываете! Металлисты не дремлют, — предупреждает Юрий Пушкин.

А как вам этот половичок?

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