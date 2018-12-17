Цыганка съела конфеты больного ребенка в Челябинской области

17 Дек. 03:28 2018-12-17T03:28:23+03:00

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Как-то днем к молодой жительнице Магнитки постучали в квартиру. Не задумываясь, та открыла входную дверь. На пороге стояла цыганка с мальчиком лет пяти, в руках — фото другого ребенка, причем инвалида.

— Попросили хотя бы продукты для больного ребенка. Я дала крупы, конфеты. Через час выхожу в подъезд, а там фантики, шкурка от апельсина, надкусанная булочка… Это точно они! — делится с земляками в сообществе «Черное & Белое. Магнитогорск» Диночка Плотникова.

В ответ читатели паблика вспоминают свой опыт общения с этой нацией и советуют автору в будущем не открывать дверь незванным гостям.

— Они обманывают здорово. Тем более цыгане. Ладно, хоть не обчистили, — пишет Асия Давлетбаева.

Многие признаются, что стараются избегать встречи с цыганами и очень редко оказывают им помощь. При этом жителей Магнитогорска тревожит незавидная доля детей, которых матери водят и носят с собой «на работу».

— На Завенягина их полно и с маленькими детьми. Полиции дела нет, хотя, вроде бы, существует закон, что с малолетними запрещено побираться, — пишет Юлия Ронжина.

— На Завенягина несколько раз видела цыганку с малюткой совсем, месяцев девять девочке. Ребенок всегда спит. Накачивают снотворным, наверное, — бьет тревогу Татьяна Серик.

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