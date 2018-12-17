2018-12-17T03:28:23+03:00
Общество

Цыганка съела конфеты больного ребенка в Челябинской области

Горожане советуют не открывать дверь попрошайкам
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Жители Магнитогорска жалуются на гадалок и попрошаек.Жители Магнитогорска жалуются на гадалок и попрошаек.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Как-то днем к молодой жительнице Магнитки постучали в квартиру. Не задумываясь, та открыла входную дверь. На пороге стояла цыганка с мальчиком лет пяти, в руках — фото другого ребенка, причем инвалида.

— Попросили хотя бы продукты для больного ребенка. Я дала крупы, конфеты. Через час выхожу в подъезд, а там фантики, шкурка от апельсина, надкусанная булочка… Это точно они! — делится с земляками в сообществе «Черное & Белое. Магнитогорск» Диночка Плотникова.

В ответ читатели паблика вспоминают свой опыт общения с этой нацией и советуют автору в будущем не открывать дверь незванным гостям.

— Они обманывают здорово. Тем более цыгане. Ладно, хоть не обчистили, — пишет Асия Давлетбаева.

Многие признаются, что стараются избегать встречи с цыганами и очень редко оказывают им помощь. При этом жителей Магнитогорска тревожит незавидная доля детей, которых матери водят и носят с собой «на работу».

— На Завенягина их полно и с маленькими детьми. Полиции дела нет, хотя, вроде бы, существует закон, что с малолетними запрещено побираться, — пишет Юлия Ронжина.

— На Завенягина несколько раз видела цыганку с малюткой совсем, месяцев девять девочке. Ребенок всегда спит. Накачивают снотворным, наверное, — бьет тревогу Татьяна Серик.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Челябинской области «скорая» не поехала к пациенту, потому что он взрослый
Житель Миасса спас город от отравления токсичной форелью
Суровый коврик на пороге соседей позабавил жителей городка в Челябинской области
После совместного застолья подруга обокрала жительницу Челябинской области
Танцовщица из Челябинска вышла в финал шоу «Танцы»
В Челябинской области в поле насмерть замерз молодой человек
Трагедия на М5: В Челябинской области на трассе в ДТП погибли два человека
Синоптики предсказали серьезное похолодание в Челябинской области
Автомобиль повис на куче грязи в Челябинске
Автомобиль каршеринга протаранил столб в Челябинске
В Челябинской области малышу стало плохо на шоу мыльных пузырей
Ведущая "России 1" отказалась извиняться перед челябинцами за ложь с телеэкрана
Жители Магнитогорска сняли на видео пылающий автосервис