Владимир Елистратов призвал штрафовать подрядчиков за плохую уборку снега
В понедельник, 17 декабря, на аппаратном совещании в администрации Челябинска говорили о снеге. Точнее, о его плохой уборке. Глава Советского района Челябинска Владислав Макаров сообщил, что подрядчик плохо чистит дороги в поселках района, не выполняя условия муниципального контракта.
Потому, по словам Макарова, фирма оштрафована на 200 тыс рублей. Это — 11% от общей суммы контракта.
Временно исполняющий обязанности главы Челябинска Владимир Елистратов действия подчиненного поддержал и призвал наказывать рублем и впредь за нечищеные дороги и тротуары. И напомнил, что в контрактах предусмотрены и штрафы, и даже расторжение договора, если подрядчик не выполняет обязанности.
К слову, общее состояние дорог в Челябинске Елистратов оценивает на «четыре».
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