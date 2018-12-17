Владимир Елистратов призвал штрафовать подрядчиков за плохую уборку снега

СЕГОДНЯ 08:56 2018-12-17T08:56:45+03:00

Большого снега в Челябинске еще не было, а подрядчики уже не справляются с обязанностями. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На 200 тысяч рублей наказана копания, работающая в Советском районе

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 17 декабря, на аппаратном совещании в администрации Челябинска говорили о снеге. Точнее, о его плохой уборке. Глава Советского района Челябинска Владислав Макаров сообщил, что подрядчик плохо чистит дороги в поселках района, не выполняя условия муниципального контракта.

Потому, по словам Макарова, фирма оштрафована на 200 тыс рублей. Это — 11% от общей суммы контракта.

Временно исполняющий обязанности главы Челябинска Владимир Елистратов действия подчиненного поддержал и призвал наказывать рублем и впредь за нечищеные дороги и тротуары. И напомнил, что в контрактах предусмотрены и штрафы, и даже расторжение договора, если подрядчик не выполняет обязанности.

К слову, общее состояние дорог в Челябинске Елистратов оценивает на «четыре».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06