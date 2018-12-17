2018-12-17T08:56:45+03:00
Общество

Владимир Елистратов призвал штрафовать подрядчиков за плохую уборку снега

На 200 тысяч рублей наказана копания, работающая в Советском районе
Ольга АНТОНОВА
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Большого снега в Челябинске еще не было, а подрядчики уже не справляются с обязанностями.Большого снега в Челябинске еще не было, а подрядчики уже не справляются с обязанностями.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В понедельник, 17 декабря, на аппаратном совещании в администрации Челябинска говорили о снеге. Точнее, о его плохой уборке. Глава Советского района Челябинска Владислав Макаров сообщил, что подрядчик плохо чистит дороги в поселках района, не выполняя условия муниципального контракта.

Потому, по словам Макарова, фирма оштрафована на 200 тыс рублей. Это — 11% от общей суммы контракта.

Временно исполняющий обязанности главы Челябинска Владимир Елистратов действия подчиненного поддержал и призвал наказывать рублем и впредь за нечищеные дороги и тротуары. И напомнил, что в контрактах предусмотрены и штрафы, и даже расторжение договора, если подрядчик не выполняет обязанности.

К слову, общее состояние дорог в Челябинске Елистратов оценивает на «четыре».

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