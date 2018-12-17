2018-12-17T10:05:51+03:00
Происшествия

Мажорку, которая сбила инспектора ДПС в Челябинске, отправили под домашний арест

Однако он не связан с громкой аварией
Андрей АБРАМОВ
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15-летняя школьница взяла иномарку родителей и устроила гонки. Говорят, это не первый случай.15-летняя школьница взяла иномарку родителей и устроила гонки. Говорят, это не первый случай.Фото: соцсети
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Ее прозвали челябинской Марой Багдасарян, в честь столичной гонщицы. 17 ноября девятиклассница за рулем бабушкиного Mercedes протаранила чужое авто, сбила инспектора ДПС и врезалась в дорожный знак. Аварию пытались замять, но благодаря истории анонима не вышло. Сейчас 15-летнюю школьницу отправили под домашний арест. Причем эта судебная мера не связана с резонансным ДТП.

Школьница состоит на учете в ПДН и сейчас проходит по делу о грабеже. По слухам, конфликт с одноклассницами закончился пропажей сережек. Завели уголовное дело и как главную подозреваемую взяли под домашний арест.

Известно, что ее отец — бизнесмен, который владеет парой агропредприятий в Уйском районе Челябинской области. При этом до сих пор непонятно, как он договорился с полицейским начальством замолчать аварию. По одной из версий, в деле замешана не коррупция, а служебные причины. Инспектор, хоть и был в форме, но еще не аттестован. В тот вечер в Челябинске проводили операцию «Ночь», а выводить на нее стажеров нельзя.

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Школьница сбила инспектора ДПС в Челябинске.

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