На Южном Урале во время пожара в садовом домике сгорели 15 французских бульдогов
Трагедия произошла 14 декабря в Магнитогорске. Хозяйка дачного участка в садовом товариществе «Калибровщик-2» растапливала печь и не заметила, как из топки вылетел уголек. Он и стал причиной пожара. Сначала в домике загорелись вещи, а затем пламя охватило все деревянное строение. Оно сгорело полностью.
— В доме во время пожара находились 15 французских бульдогов: 8 взрослых собак и 7 щенков. Женщина занималась их разведением. Все подопечные магнитогорской заводчицы погибли, — рассказали в магнитогорском отделе надзорной деятельности №2 ГУ МЧС России по Челябинской области.
Материальный ущерб составил около 300 тысяч рублей. Известно, что на тушение пожара выезжали три автомобиля пожарно-спасательной части.
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