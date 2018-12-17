На Южном Урале во время пожара в садовом домике сгорели 15 французских бульдогов

17 Дек. 10:06 2018-12-17T10:10:08+03:00

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Трагедия произошла 14 декабря в Магнитогорске. Хозяйка дачного участка в садовом товариществе «Калибровщик-2» растапливала печь и не заметила, как из топки вылетел уголек. Он и стал причиной пожара. Сначала в домике загорелись вещи, а затем пламя охватило все деревянное строение. Оно сгорело полностью.

— В доме во время пожара находились 15 французских бульдогов: 8 взрослых собак и 7 щенков. Женщина занималась их разведением. Все подопечные магнитогорской заводчицы погибли, — рассказали в магнитогорском отделе надзорной деятельности №2 ГУ МЧС России по Челябинской области.

Материальный ущерб составил около 300 тысяч рублей. Известно, что на тушение пожара выезжали три автомобиля пожарно-спасательной части.

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