2018-12-17T11:12:22+03:00
Общество

Жители Челябинской области купили круассан с живыми тараканами

А компания-производитель утверждает, что такого не может быть
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: vk.com "Черное&Белое" Магнитогорск. Автор: Ольга ЖивцоваФото: vk.com "Черное&Белое" Магнитогорск. Автор: Ольга Живцова
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Жительница Магнитогорска сняла на камеру покупку из продуктового магазина и выложила видео в интернет. В упаковке с круассаном помимо самой булочки оказались три живых таракана. На кадрах видно, как насекомые шевелят лапками и усами.

— Сегодня сын купил в магазине круассан «Швейцарский». Внутри сюрприз — три живых «изюмчика». Наверно, давно не делали санитарную обработку, раз тараканы уже в упаковках устраиваются, — пишет автор поста Ольга Живцова.

Производитель выпечки утверждает, что такого не может быть.

— Процесс упаковки слоеных изделий полностью автоматизирован. Каждая булочка упаковывается менее чем за три секунды. Возможность попадания любых посторонних предметов в упаковку исключена, — отмечают в компании.

В компании-производителя считают, что герметичность упаковки была нарушена либо в магазине, либо дома у покупателя. Только после этого в нее могли попасть тараканы.

Между тем, магнитогорцы советуют автору поста обратиться с этим видео в Роспотребнадзор. Санитарные врачи обязаны найти и оштрафовать виновных.

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Круассан с живыми тараканами.mp4.

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