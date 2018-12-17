2018-12-17T11:21:24+03:00
Происшествия

За истязания младшеклассницы судили мать и отчима в Челябинске

Сажать в колонию их не стали
Андрей АБРАМОВ
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В суде отвечали жительница Челябинска и ее сожитель. Ей 29 лет, ему — 32. Их признали виновными в истязаниях несовершеннолетнего. Полтора года они измывались над девятилетней дочкой: били и унижали.

— Мужчина не раз бил рукой по голове, оскорблял, с силой наносил удары тетрадкой по лицу, хватал за руки и толкал. Вместе они били ее резиновой хлопушкой для ковров. Мать била ребенка ремнем с металлической пряжкой, металлическим поводком, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Отчима приговорили к трем годам, а матери дали на полгода больше. Оба срока условные. Ребенка из семьи забрали. Скоро рассмотрят вопрос о лишении челябинки родительских прав.

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