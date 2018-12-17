2018-12-17T12:02:35+03:00
Происшествия

Из-за пожара в школе №19 Челябинска эвакуировали 1000 детей

Здание закрыли для учеников до 18 декабря
Андрей АБРАМОВ
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Пожар в школе №19 потушили за несколько минут. Фото: Евгения НиколаеваПожар в школе №19 потушили за несколько минут. Фото: Евгения Николаева
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Днем 17 декабря в школе №19, что находится в Тракторозаводском районе Челябинска, начался пожар. Загорелись вещи в гардеробе. Первой дым уловила противопожарная сигнализация. Когда администрация школы позвонила в 01, там уже готовились выезжать на место.

— На место отправили силы челябинского гарнизона — десять машин. Через шесть минут они уже прибыли на место и потушили возгорание, — рассказали в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области.

Из школы эвакуировали 1084 человека. Из них 70 — это персонал. Никто не пострадал. Детей собрали на спортплощадке перед зданием. Вещи из гардероба сотрудникам школы пришлось выкинуть на снег. У кого-то и вовсе сгорели куртки. Младшеклассников проводили в детский садик по соседству, чтобы не замерзли. После эвакуации детей отпустили домой. Школу нужно проветрить.

Причина пожара пока неизвестна.

Пожар в школе №19 Челябинска. Фото: Виктория Кусь

Пожар в школе №19 Челябинска. Фото: Виктория Кусь

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