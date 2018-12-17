2018-12-17T15:56:49+03:00
Общество

В женской колонии Челябинска выбрали королеву красоты

Победу обладательница короны получила, прочитав трогательное стихотворение
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Комментарии: comments5
Своей победой Виктория хотела показать пример всем женщинам в местах лишения свободы. Фото: пресс-служба ГУФСИН по Челябинской области.Своей победой Виктория хотела показать пример всем женщинам в местах лишения свободы. Фото: пресс-служба ГУФСИН по Челябинской области.
Изменить размер текста:

«Мисс ИК-2018» провели при колонии №5 в Челябинске. В этом году на сцену поднялись десять участниц. Сначала нужно было презентовать себя жюри, а далее показать творческий номер и продефилировать в наряде. Дамы пели, танцевали и разыгрывали актерские сценки.

— Здесь мероприятие очень любят и с нетерпением ждут, ведь это настоящий праздник красоты и таланта. У каждой участницы была своя группа поддержки. Получился настоящий взрыв ярких красок, — рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области.

Королевой красоты стала Виктория. На зоне она оказалась, попавшись на раскладке запрещенных веществ. Миниатюрная красавица удивила жюри проникновенными стихами о своей судьбе. А после спела. Девушка потрясающе выступила и в модном дефиле, которым по традиции закрывается конкурс красоты за колючей проволокой. Под аплодисменты начальник колонии вручил победительнице диплом и надел сверкающую корону.

— Когда узнала, что буду участвовать, немного растерялась, но потом собралась и стала готовиться. Главное, что я хотела донести до тех, кто находится в местах лишения свободы, никогда нельзя опускать руки, сохранить любовь к жизни и способность мечтать и верить в счастливое будущее, — рассказывает Виктория.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Приставы Челябинска нашли на дорогах машину, которую должник якобы сдал в утиль
Житель Челябинска вытащил аккумуляторы из трех машин и зарыл их в сугробе
В Челябинске умер пассажир троллейбуса
На штрафстоянке в Челябинске поставят кулер с водой и скамейки
Директор казенной гостиницы в Челябинской области получил судимость из-за бесплатного люкс-номера
Грузовик въехал в трамвай в Челябинске
В Копейске вандалы утащили колокол с памятника ликвидаторам чернобыльской аварии
В лобовой аварии на трассе в Челябинской области разбились два водителя
Житель Магнитогорска разбил на крыльце супермаркета все покупки и ему бесплатно дали новый товар
Движение маршруток по Парковому продлили и перенесли конечную
Житель Челябинска вскрыл авто и выкрал оттуда фейерверков на 200 000 рублей
В Магнитогорске из кранов в жилом доме льется чай и коньяк
Жителей Челябинска ужаснули чумазые горки
На Южному Урале молодая мать убила ножом годовалого ребенка
Прима Ла Скала сдала нормы ГТО в Челябинской области
За убийство женщины в лифте южноуралец отправится в колонию на 16 лет
В машине, где погибли четверо жителей Челябинской области, чудом выжила собака
На окраине Челябинска разом выключили 20 лифтов
Пропавшая в Челябинске школьница с татуировкой розы на руке нашлась
Челябинцам предлагают подарить дрова одиноким старикам
Около здания правительства Курганской области неизвестный кинул подозрительную сумку
Renault Сатурн исполняет мечты!
Обвиняемый в краже житель Магнитогорска прятался от суда в шкафу