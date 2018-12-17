В женской колонии Челябинска выбрали королеву красоты

17 Дек. 15:56 2018-12-17T15:56:49+03:00

Изменить размер текста: A A

«Мисс ИК-2018» провели при колонии №5 в Челябинске. В этом году на сцену поднялись десять участниц. Сначала нужно было презентовать себя жюри, а далее показать творческий номер и продефилировать в наряде. Дамы пели, танцевали и разыгрывали актерские сценки.

— Здесь мероприятие очень любят и с нетерпением ждут, ведь это настоящий праздник красоты и таланта. У каждой участницы была своя группа поддержки. Получился настоящий взрыв ярких красок, — рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области.

Королевой красоты стала Виктория. На зоне она оказалась, попавшись на раскладке запрещенных веществ. Миниатюрная красавица удивила жюри проникновенными стихами о своей судьбе. А после спела. Девушка потрясающе выступила и в модном дефиле, которым по традиции закрывается конкурс красоты за колючей проволокой. Под аплодисменты начальник колонии вручил победительнице диплом и надел сверкающую корону.

— Когда узнала, что буду участвовать, немного растерялась, но потом собралась и стала готовиться. Главное, что я хотела донести до тех, кто находится в местах лишения свободы, никогда нельзя опускать руки, сохранить любовь к жизни и способность мечтать и верить в счастливое будущее, — рассказывает Виктория.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06