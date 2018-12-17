100 рублей или все-таки 150? На Южном Урале решают, сколько брать с человека за бытовой мусор
Заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль опроверг информацию, что тариф на вывоз твердых бытовых отходов в Челябинской области может достичь 150 рублей с человека за месяц. Ранее такую цифру назвал директор МУП «Горэкоцентр» Владимир Здунов.
По словам замгубернатора, повышение будет не таким значительным, как предсказывает Здунов. Вероятнее всего, платеж не превысит 100 рублей в месяц с каждого человека, а может, даже уложится в 90 рублей.
Утвердить тариф обещают не позже 24 декабря, сейчас его обсуждают в различных инстанциях. Новый размер оплаты будет действовать по всей Челябинской области с января 2019 года.
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