После столкновения с фурой от иномарки осталась груда железа на Южном Урале

17 Дек. 18:47 2018-12-17T18:47:06+03:00

Все, что осталось от иномарки. Фото: отдел пропаганды областной ГИБДД.

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ДТП со смертельным исходом произошло вечером в воскресенье, 16 декабря, на автодороге Москва — Челябинск под Саткой. Грузовик раздавил проезжавшую мимо него легковушку, сообщает отделение пропаганды областной ГИБДД.

В горах в тот вечер снег. Из-за него 32-летний водитель грузовой машины MAN с полуприцепом «Тонар» не справился с управлением. Полуприцеп занесло на встречную полосу, а по ней как раз ехал Volkswagen Crafter.

Избежать столкновения не удалось. За считанные секунды иномарка превратилась в груду железа. Увы, водитель этой машины, житель Башкирии, погиб на месте. Мужчине было 54 года.

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