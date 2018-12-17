После столкновения с фурой от иномарки осталась груда железа на Южном Урале
ДТП со смертельным исходом произошло вечером в воскресенье, 16 декабря, на автодороге Москва — Челябинск под Саткой. Грузовик раздавил проезжавшую мимо него легковушку, сообщает отделение пропаганды областной ГИБДД.
В горах в тот вечер снег. Из-за него 32-летний водитель грузовой машины MAN с полуприцепом «Тонар» не справился с управлением. Полуприцеп занесло на встречную полосу, а по ней как раз ехал Volkswagen Crafter.
Избежать столкновения не удалось. За считанные секунды иномарка превратилась в груду железа. Увы, водитель этой машины, житель Башкирии, погиб на месте. Мужчине было 54 года.
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