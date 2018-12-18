В Магнитогорске магазин отказался возвращать покупателю деньги за разбитую на пороге бутылку

18 Дек. 03:35 2018-12-18T03:35:34+03:00

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Поход в супермаркет испортил настроение жителю Магнитогорска. Выходя из магазина, мужчина не удержался на скользких ступеньках, упал и разбил все покупки. Об этом он рассказал в социальных сетях.

— Купил бутылку рябины на коньяке (матери на Новый год), большую чайную кружку себе на работу и банку. На крыльцо вышел и поскользнулся — весь пакет вдребезги! А ведь был трезвый, я не пью. Вернулся к администратору и попросил вернуть мне продукты. А она: ничем помочь не могу! Написал жалобу и ушел, а осадок остался, — поделился наболевшим Валерий Дузенко.

Правда, поддержки в сообществе «Черное & Белое. Магнитогорск» он практически не нашел. Над автором поста принялись потешаться.

— Если убрать сладкие слова «мама», «чай» и «не пью», оставить только «рябину на коньяке», «огурцы», «кружку», станет понятно, почему навернулся, — иронизирует Сергей Газелькин.

И только несколько человек заступились за обиженного человека.

— Надо было обратиться в «Защиту прав потребителей», подключить свидетелей. Смешного тут мало. Так и позвоночник сломать недолго, — пишет Наталья Князева.

— С каждым могло случиться! Просто автор не правильно себя повел. Нужно было решать вопрос с руководством, все бы вам возместили, — считает Timur Timur.

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