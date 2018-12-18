На окраине Челябинска нашли парящую в воздухе детскую горку

18 Дек. 03:56 2018-12-18T03:56:55+03:00

Взрослые обсуждают, пускать туда малышей или нет

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Опасную для здоровья железную горку нашли жители ЧМЗ во дворе по Шоссе Металлургов, 47В. Фото странно конструкции выложили в социальных сетях.

Первое, что бросается в глаза родителям, это то, что склон горки фактически упирается в ограждение детской площадки. Если ребенок наберет скорость (а с такой высотой это фактически неизбежно), то он рискует налететь на забор.

А при более пристальном изучении горки у родителей возникает второй вопрос: где у горки опоры? Ощущение, что она «парит» над землей и готова в любой момент опрокинуться, развалиться.

— Не стойки — опоры. Ни одной не вижу. Ни в центре, ни где-либо еще, — удивляется местный житель Александр Чухарев.

Читатели паблика «Подслушано ЧМЗ» просят автора поста сфотографировать странную горку при свете дня. На фото в сумерках аттракцион не вызывает доверия и тревожит.

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