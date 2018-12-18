Житель Копейска разглядел в челябинском смоге море
«Не фотошоп, но кажется, что море...» Житель Копейска выложил в социальные сети фотографию смога, в котором он услышал плеск волн. Земляки отнеслись к снимку неоднозначно.
— Это типа за своими домами серое облако — море? Совсем народ затравили, галлюцинации! — иронизирует Ирина Кузык.
— Трубу от «Титаника» вижу... Одну... — поддерживает ее Димон Семин.
— Спасибо, автор, с моей зарплатой это единственное море, которое я увижу, — благодарит Тим Забродин.
— Не издевайтесь над человеком с тонкой душевной организацией ! Откуда у людей, живущих в нашем городе, столько снобизма? Фото сделано в сумерках. А вдали — темно- синие тучи. Вот автор и сравнил их с морем. Добрее надо быть, уважаемые земляки, — заступается за романтика Вера Бушуева.
Интересно, а что в этом кадре увидете вы?
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