Южноуральцы спасли кошку, а она оказалась бешеной

18 Дек. 06:01 2018-12-18T10:44:52+03:00

Теперь две семьи проходят курс лечения от смертельной болезни

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В Чебаркуле восемь человек обратились за срочной медицинской помощью. Две семьи — пять взрослых и трое детей накануне спасли бездомную кошку.

Несчастное животное на улице избивали палками местные подростки. За кошку заступились, проходившие мимо девочки. Вскоре к операции по спасению подключились родители школьниц. Одна семья возила бедолагу в ветклинику, а другая согласилась приютить у себя, сообщает Медиазавод.

Однако, спустя сутки у кошки начался приступ. Она забилась в конвульсиях и умерла. Лабораторные исследования показали, что животное было заражено бешенством. Специалисты забили тревогу.

— Все, кто контактировал с погибшим животным, привиты. В Чебаркуле будет введен карантин по бешенству минимум на 60 дней. Сейчас мы активно информируем горожан о бесплатной вакцинации животных», — сообщили сотрудники ОГБУ «Чебаркульская ветстанция».

По словам ветврачей, бешенство — неизлечимая болезнь, от которой люди умирают в страшных муках. Заразиться можно элементарно — поцарапал кот или облизала собака. Если вовремя не сделать прививку против бешенства, то помочь человеку уже нельзя.

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