2018-12-18T07:00:05+03:00
Происшествия

В Челябинской области неизвестные расстреляли с балкона чужую собаку

Жизнь животному спасли прохожие
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: vk.com «Городская общественная организация ЗООСИТИ»Фото: vk.com «Городская общественная организация ЗООСИТИ»
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Инцидент произошел утром 17 декабря в Магнитогорске. Умирающего от огнестрельного ранения пса под окнами одного из домов на улице Уральской обнаружили случайные прохожие. Предположительно в собаку стреляли с балкона многоэтажки. На место происшествия вызвали полицию.

«Какой-то нелюдь подстрелил совершенно безобидную собаку, которую вместе с котами подкармливают жители, — рассказала в одной из социальных сетей Наталья Смирнова, — раненого пса отправили в ветеринарную клинику».

Там его успешно прооперировали. Собаке повезло, что пуля не задела сам позвоночник. По словам ветврачей, она прошла на вылет под шейным позвоночным столбом, повредив только отростки позвонка. Ветеринары извлекли несколько мелких осколков.

Сейчас магнитогорцы собирают деньги , чтобы оплатить операцию, а также для дальнейшего лечения дворняги. А полицейские тем временем ищут живодера, который стрелял в дворнягу.

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