В Челябинскую службу заказа такси требуется командир воздушного судна Ан-2

18 Дек. 07:56 2018-12-18T07:56:16+03:00

Такое объявление появилось на известном интернет-сайте

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На необычную вакансию наткнулся в интернете житель Челябинска, когда искал себе работу.

«Сервис заказа такси в Челябинске приглашает к сотрудничеству командира ВС Ан-2. Опыт работы от 1 до 3 лет. Занятость частичная. График гибкий».

Судя по дате, объявление было размещено на популярном портале по поиску работы 17 декабря. Ниже указаны требования: ответственный подход к работе, готовность к длительным командировкам в удаленные регионы. Заработная плата: 1 тысяча 400 рублей один летный час.

Челябинцев такое объявление развеселило.

— Может быть это новая услуга местного такси? Доставим туда, куда другие такси на смогут? — шутят в социальных сетях жители южноуральской столицы.

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