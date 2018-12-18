2018-12-18T09:23:43+03:00
Происшествия

В обстоятельствах гибели замерзшего в лесу студента разбираются следователи

Южноуральца бросили трассе друзья, чтобы проучить
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Парня бросили на трассе. Фото: соцсети.Парня бросили на трассе. Фото: соцсети.
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Тело 21-летнего жителя села Фершампенуаз обнаружили 16 декабря в лесу около поселка Кассельский Нагайбакского района. Парень умер от переохлаждения.

Позже выяснилось, что студент Магнитогорского технического университета ездил в Верхнеуральск проводить друга в армию. Говорят, перебрал с алкоголем. А на обратной дороге закатил скандал с приятелями, которые согласились довезти его на машине домой. Чтобы проучить дебошира, они высадили его на трассе, а сами уехали. Однако молодой человек не дошел до ближайшего поселка. Он замерз в лесу насмерть.

- По факту смерти организована доследственная проверка. По ее результатам будет принято решение, возбуждать уголовное дело или нет, - сообщает пресс-служба СУ СКР России по Челябинской области.

Родные погибшего винят в трагедии тех, кто бросил его посреди дороги.

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