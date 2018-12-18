Школьницу с татуировкой розы разыскивает полиция Челябинска
Ксения Захарина живет в поселке АМЗ на улице Наташи Ковшовой. Днем 17 декабря она ушла в школу и с тех пор родители ее не видели. Раньше она не сбегала из дома.
— Это моя племянница. Утром ушла в школу, потом позвонила и сказала, что пошла к бабушке. У бабушки так и не появилась. Телефон выключен. Во «ВКонтакте» появлялась последний раз вчера в 14.47, — рассказал журналисту «Комсомольской правды» — Челябинск» ее дядя Павел.
ПРИМЕТЫ
Девушке на вид 15-16 лет. Худая, крашенные темно-русые волосы. На запястье левой руки татуировка с изображением розы и колючей проволоки.
Всех, кто владеет информацией о Ксении, просят позвонить в полицию по телефону 02.
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