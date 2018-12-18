2018-12-18T09:50:13+03:00
Происшествия

В Челябинской области рублем наказали браконьеров

«Серые» охотники организовывали платные сафари
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Браконьеров оштрафовали. Фото: архив "КП".Браконьеров оштрафовали. Фото: архив "КП".
Изменить размер текста:

Дело у трех браконьеров из Калинского района было поставлено на поток. В охотхозяйстве Огневское в феврале нынешнего года они организовали настоящее сафари. Били косуль на заказ, разделывали туши, фасовали и продавали мясо, принимали заявки на платные «туры». На черный промысел выходили с охотничьим карабином «ВЕПРЬ-308 308WIN», оснащенном тепловизионным прицелом.

Только за один месяц уничтожено семь косулей, ущерб оценили в 920 тысяч рублей.

Следы незаконной охоты обнаружили лесничие и сразу сообщили в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Поскольку преступление было совершено неочевидно — в лесу, без свидетелей, то оперативники собрали доказательную базу, прежде чем вызвать на допрос в полицию подозреваемых. Под неопровержимостью улик они сознались.

Как сообщила корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, преступники ущерб государству возместили. Учитывая отсутствие судимостей, малолетних детей, браконьеров оштрафовали. Размер штрафа — от 40 до 60 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Приставы Челябинска нашли на дорогах машину, которую должник якобы сдал в утиль
Житель Челябинска вытащил аккумуляторы из трех машин и зарыл их в сугробе
В Челябинске умер пассажир троллейбуса
На штрафстоянке в Челябинске поставят кулер с водой и скамейки
Директор казенной гостиницы в Челябинской области получил судимость из-за бесплатного люкс-номера
Грузовик въехал в трамвай в Челябинске
В Копейске вандалы утащили колокол с памятника ликвидаторам чернобыльской аварии
В лобовой аварии на трассе в Челябинской области разбились два водителя
Житель Магнитогорска разбил на крыльце супермаркета все покупки и ему бесплатно дали новый товар
Движение маршруток по Парковому продлили и перенесли конечную
Житель Челябинска вскрыл авто и выкрал оттуда фейерверков на 200 000 рублей
В Магнитогорске из кранов в жилом доме льется чай и коньяк
Жителей Челябинска ужаснули чумазые горки
На Южному Урале молодая мать убила ножом годовалого ребенка
Прима Ла Скала сдала нормы ГТО в Челябинской области
За убийство женщины в лифте южноуралец отправится в колонию на 16 лет
В машине, где погибли четверо жителей Челябинской области, чудом выжила собака
На окраине Челябинска разом выключили 20 лифтов
Пропавшая в Челябинске школьница с татуировкой розы на руке нашлась
Челябинцам предлагают подарить дрова одиноким старикам
Около здания правительства Курганской области неизвестный кинул подозрительную сумку
Renault Сатурн исполняет мечты!
Обвиняемый в краже житель Магнитогорска прятался от суда в шкафу