В Челябинской области рублем наказали браконьеров

18 Дек. 09:50 2018-12-18T09:50:13+03:00

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Дело у трех браконьеров из Калинского района было поставлено на поток. В охотхозяйстве Огневское в феврале нынешнего года они организовали настоящее сафари. Били косуль на заказ, разделывали туши, фасовали и продавали мясо, принимали заявки на платные «туры». На черный промысел выходили с охотничьим карабином «ВЕПРЬ-308 308WIN», оснащенном тепловизионным прицелом.

Только за один месяц уничтожено семь косулей, ущерб оценили в 920 тысяч рублей.

Следы незаконной охоты обнаружили лесничие и сразу сообщили в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Поскольку преступление было совершено неочевидно — в лесу, без свидетелей, то оперативники собрали доказательную базу, прежде чем вызвать на допрос в полицию подозреваемых. Под неопровержимостью улик они сознались.

Как сообщила корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, преступники ущерб государству возместили. Учитывая отсутствие судимостей, малолетних детей, браконьеров оштрафовали. Размер штрафа — от 40 до 60 тысяч рублей.

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