В Челябинске за хищение 60 млн рублей будут судить экс-руководителей мусорного МУПа

18 Дек. 09:49 2018-12-18T09:49:56+03:00

Им грозит до 10 лет лишения свободы

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Полиция завершила расследование уголовного дела в отношении руководителей челябинского МУПа, занимавшегося вывозом бытовых отходов. Они обвиняются в хищении денежных средств.

Следователи установили, что один из руководителей организации, пользуясь своим служебным положением, заключал договора с коммерческой фирмой на уборку и вывоз бытового мусора по завышенным ценам.

- При этом финансирование работ шло из бюджета города. В итоге администрации Челябинска от противоправных действий группы лиц был нанесен ущерб на 60 миллионов рублей, – сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

В отношении обвиняемых возбудили уголовное дело по статье «Хищение чужого имущества в особо крупном размере». Если суд признает их виновными, им грозит до 10 лет лишения свободы. Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

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