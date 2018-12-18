В Челябинске за хищение 60 млн рублей будут судить экс-руководителей мусорного МУПа
Полиция завершила расследование уголовного дела в отношении руководителей челябинского МУПа, занимавшегося вывозом бытовых отходов. Они обвиняются в хищении денежных средств.
Следователи установили, что один из руководителей организации, пользуясь своим служебным положением, заключал договора с коммерческой фирмой на уборку и вывоз бытового мусора по завышенным ценам.
- При этом финансирование работ шло из бюджета города. В итоге администрации Челябинска от противоправных действий группы лиц был нанесен ущерб на 60 миллионов рублей, – сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.
В отношении обвиняемых возбудили уголовное дело по статье «Хищение чужого имущества в особо крупном размере». Если суд признает их виновными, им грозит до 10 лет лишения свободы. Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
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