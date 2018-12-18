Маршрутчик протаранил пять машин и погиб в Челябинске

18 Дек. 10:12 2018-12-18T11:40:35+03:00

Микроавтобус вылетел на встречную полосу и врезался в припаркованные авто

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Вечером 17 декабря напротив магазина «Юрюзань» водитель маршрутного такси потерял управление. Машина вылетела на встречную полосу. В этот момент здесь никто не ехал, и маршрутка проскочила до самой обочины, где вписалась в припаркованные авто.

Удар был достаточно сильный. Цепной реакцией машины на стоянке начали толкать друг друга. В итоге повреждены четыре иномарки и УАЗ.

— Водитель маршрутного такси скончался по дороге в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются, проводится проверка, — сообщили в отделе пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

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