Маршрутчик протаранил пять машин и погиб в Челябинске
Вечером 17 декабря напротив магазина «Юрюзань» водитель маршрутного такси потерял управление. Машина вылетела на встречную полосу. В этот момент здесь никто не ехал, и маршрутка проскочила до самой обочины, где вписалась в припаркованные авто.
Удар был достаточно сильный. Цепной реакцией машины на стоянке начали толкать друг друга. В итоге повреждены четыре иномарки и УАЗ.
— Водитель маршрутного такси скончался по дороге в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются, проводится проверка, — сообщили в отделе пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.
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