2018-12-18T12:51:25+03:00
Общество

Владимир Елистратов пригласил экоактивистов поговорить о чистом небе

20 декабря в мэрии Челябинска пройдет встреча с врио главы города
Ольга АНТОНОВА
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В День Конституции челябинцы пришли в мэрию. Фото: группа "Челябинск, дыши!".В День Конституции челябинцы пришли в мэрию. Фото: группа "Челябинск, дыши!".
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В День Конституции, 12 декабря, на личный прием к исполняющему обязанности главы Челябинска Владимиру Елистратову пришли около 200 горожан. Они спросили: когда город сможет дышать свободно? Измученные смогом люди потребовали ввести в городе режим ЧС, остановить вредные производства и переносить их за городскую черту.

На встрече с горожанами Владимир Елистратов заявил, что готов встретиться еще раз, чтобы говорить не эмоционално, а конструктивно.

Инициативная группа подала в мэрию заявку на проведение акции «Марш матерей». Акцию разрешили, и в воскресенье, 23 декабря, в 14.00, мамы выйдут на Кировку, чтобы заявить о праве своих детей на благоприятную среду.

Тем временем, Владимир Елистратов назначил время для встречи с активистами. И еще усомнился в чистоте помыслов организаторов «Марша матерей».

— Маршем к чистому небу не прийти. Экологические проблемы нужно решать эффективными действиями. Приглашаю горожан, матерей к обсуждению заявленных требований в стенах администрации. В четверг, 20 декабря, в 16.30. Вызывает недоумение, что люди, с которыми мы договорились сесть за стол и обсудить варианты решения вопросов, не дожидаясь встречи, призывают в интернете выйти на марш. Это лишь подтверждает, что истинные цели активистов далеки от экологии. Я же выступаю за конструктивный диалог, — цитирует врио главы города телеграмм-канал Е-область.

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