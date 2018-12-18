2018-12-18T11:46:02+03:00
Общество

В Челябинске стартовал конкурс отбора кандидатов на пост главы города

Депутаты городской Думы определились, что желающие могут подавать документы с 20 декабря
Ольга АНТОНОВА
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Конкурс по отбору кандидатов для конкурса на пост главы города стартовал.Конкурс по отбору кандидатов для конкурса на пост главы города стартовал.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Во вторник, 18 декабря, стартовал конкурс по отбору кандидатов на пост градоначальника. На 47 заседании Челябинской городской думы депутаты определились, что документы можно подавать с 20 декабря. Завершится прием документов 15 января 2019 г. Пакеты документов конкурсная комиссия будет проверять месяц. После станет известно, кто допущен к конкурсу.

— Конкурс пройдет 22 февраля будущего года. Финал состоится, если конкурсная комиссия допустит до него не менее двух кандидатов, — заявил председатель комиссии по местному самоуправлению Челябинской городской думы Владимир Бодров.

В конкурсную комиссию войдут депутаты городской думы и представители, назначенные губернатором. От депутатского конкурса выдвинуты председатель ЧГД Станислав Мошаров, первый заместитель председателя Сергей Овчинников, депутат Андрей Шмидт, депутат Владимир Бодров.

Напомним, нужда в новом градоначальнике возникла в Челябинске после отставки Евгения Тефтелева. Временно исполняющим полномочия главы города назначен Владимир Елистратов. Он пока о своем намерении руководить миллионным городом не заявил.

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