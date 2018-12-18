В Челябинске стартовал конкурс отбора кандидатов на пост главы города
Во вторник, 18 декабря, стартовал конкурс по отбору кандидатов на пост градоначальника. На 47 заседании Челябинской городской думы депутаты определились, что документы можно подавать с 20 декабря. Завершится прием документов 15 января 2019 г. Пакеты документов конкурсная комиссия будет проверять месяц. После станет известно, кто допущен к конкурсу.
— Конкурс пройдет 22 февраля будущего года. Финал состоится, если конкурсная комиссия допустит до него не менее двух кандидатов, — заявил председатель комиссии по местному самоуправлению Челябинской городской думы Владимир Бодров.
В конкурсную комиссию войдут депутаты городской думы и представители, назначенные губернатором. От депутатского конкурса выдвинуты председатель ЧГД Станислав Мошаров, первый заместитель председателя Сергей Овчинников, депутат Андрей Шмидт, депутат Владимир Бодров.
Напомним, нужда в новом градоначальнике возникла в Челябинске после отставки Евгения Тефтелева. Временно исполняющим полномочия главы города назначен Владимир Елистратов. Он пока о своем намерении руководить миллионным городом не заявил.