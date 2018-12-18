Болельщиков бесплатно пустят на матч ветеранов хоккея в Челябинске

18 Дек. 11:53 2018-12-18T11:53:04+03:00

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Один из самых известных хоккеистов Южного Урала отметит юбилей вместе с родным клубом. Хоккейный клуб «Трактор» приглашает всех болельщиков поздравить с 70-летием Николая Макарова в ледовой арене. 19 декабря здесь пройдет товарищеский матч ветеранов хоккея Челябинской области. Начало в 19.00, вход бесплатный.

— В игре участвуют многие известные игроки клуба. На площадку выйдут две команды — «Ветераны «Трактора» и «Друзья Макарова», в составе которых будут играть Максим Смельницкий (тренер ХК «Белые медведи»), Андрей Кудинов (президент федерации хоккея Челябинска), Алексей Чикалин, Марат Аскаров, Сергей Хрущев (тренер спортивной школы «Трактор»), Борис Видгоф (первый заместитель председателя Челябинской городской думы), Михаил Видгоф (депутат Законодательного собрания Челябинской области), — рассказали в пресс-службе ХК «Трактор».

Николай Макаров в товарищеском матче выступит в качестве тренера команды «Друзья Макарова). Николай Михайлович играл за «Трактор» на протяжении 13 сезонов, а в 1977 году вместе с клубом выиграл «бронзу» чемпионата СССР. Макаров — чемпион мира и Европы в составе сборной СССР.