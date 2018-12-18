Обвиняемый в краже житель Магнитогорска прятался от суда в шкафу

18 Дек. 12:05 2018-12-18T12:05:37+03:00

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В Магнитогорске в суде разбирают дело о краже. Обвиняемого брать под арест не стали и оставили под подпиской. Но судебные заседания он прогуливал. Тогда к нему домой отправили судебных приставов.

Приехали по адресу, а там застолье. Несмотря на ранний час, за столом гудели десять человек. А на вопрос, где хозяин квартиры, ответили: «Ушел за добавкой».

— Профессиональный опыт не позволил приставам поверить этим заверениям. Потребовав от одного из присутствующих открыть шкаф, судебные приставы заглянули туда и обнаружили в куче тряпья скорчившегося подсудимого. На вопрос, что он тут делает, вполне резонно ответил: «Что-что, трамвая жду! Сказали же, что за добавкой пошел!», — рассказали в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

Выход из шкафа был только один — на скамью подсудимых. За совершенное преступление ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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