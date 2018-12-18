Renault Сатурн исполняет мечты!

18 Дек. 13:08 2018-12-18T15:32:15+03:00

В преддверии Нового года компания «Сатурн» предлагает максимально выгодные условия на покупку Renault и исполняет заветные желания!

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Всем покупателям автомобилей Renault предоставляется возможность выбрать себе желанный подарок самостоятельно!* Это может быть комплект зимних шин, сигнализация с автозапуском, парктроник и множество других аксессуаров!

Но это, разумеется, не все сюрпризы и приятные новости от компании «Сатурн».

До конца декабря действуют увеличенные предновогодние выгоды на покупку Renault -254 000 рублей**! В «Сатурне» — увеличенные скидки по программе «Трейд-ин» до 100 000 рублей при обмене Вашего автомобиля на новый Renault (включая все версии Kaptur).

А для того, чтобы Вы уже сейчас смогли ощутить предновогоднее настроение, компания «Сатурн» предлагает еще более привлекательные условия на покупку Renault до конца декабря: специалисты отдела «Трейд-ин» дорого оценят Ваш автомобиль, по цене выше рыночной* и подарят дополнительные 12 000 рублей в виде скидки на новый автомобиль за «Трейд-ин»!

Приобрести автомобили Renault можно в кредит с очень выгодной ставкой от 0%*** !

Торопитесь, до конца акции остались совсем немного! Успейте порадовать себя покупкой нового автомобиля Renault на самых выгодных условиях уходящего года!

Автоцентры Renault на Южном Урале:

— г. Челябинск, Свердловский тракт, 7/1, тел. 8 (351) 239-15-55;

— г. Челябинск, Блюхера, 123 тел. 8 (351) 2-555-800;

— г. Миасс, Тургоякское шоссе, 3/15. тел. 8 (3513) 28-70-80.

Сайт: renault.saturn2.ru

*Предложение ограничено. Подробности у специалистов автоцентров.

** Максимальная выгода в 254 176 руб. Складывается из максимальной выгоды в 100 000 руб. За «трейд-ин» и субсидии 154 176 руб. По кредиту, по программе «поехали». Кредитор — АО «РН Банк» (лицензия банка России № 170, бессрочная). Валюта — рубли. Ежемесячный платеж 5900 руб. Выгода рассчитана на новый автомобиль Renault Kaptur в комплектации Extreme 2 л 4х4, АКП4. Аванс — 643 990 руб., срок кредита — 3 года, ставка — 1,9% годовых. Сумма кредита — 527 074 руб., последний платеж — 40% стоимости автомобиля. Обязательно приобретение в кредит услуг: «Разумное каско» (предоставляет ПАО СК «Росгосстрах», СПАО «Ингосстрах» или ООО «СК Согласие») на 3 год, «Защита бюджета» (предоставляет ООО «СК Кардиф», тариф — 0,15% в месяц от суммы кредита) на срок кредита. Обеспечение по кредиту — залог автомобиля. Не является офертой и действительно до 30.11.2018 года на новые автомобили 2017 и 2018 года выпуска. Количество автомобилей ограничено. Подробности у специалистов ДЦ.

*** Разница между рекламируемой ставкой и ставкой в договоре компенсируется снижением цены на автомобиль. Кредитор — АО «РН Банк» (лицензия Банка России № 170, бессрочная). Валюта — рубли. Ежемесячный платеж 15 718 руб. Первоначальный взнос — 497 490 руб., срок кредита — 3 года, ставка — 10,5% годовых. Сумма кредита — 483 579 руб. Расчет производен для автомобиля Renault Kaptur («Рено-Каптюр») с ценой 994 980 руб. Обязательно приобретение в кредит услуг: «Разумное КАСКО» (предоставляет ПАО СК «Росгосстрах», СПАО «Ингосстрах» или ООО «СК Согласие») на 1 год, «Защита бюджета» (предоставляет ООО «СК КАРДИФ», тариф — 0,15% в месяц от суммы кредита) на срок кредита. Обеспечение по кредиту — залог автомобиля. Не является офертой и действительно до 30.11.2018 года только при заказе новых автомобилей RenaultDuster («Рено-Дастер») 2017 и 2018 года выпуска в онлайн-шоуруме Renault (интернет-витрина «Рено»). Количество автомобилей ограничено. Подробности у специалистов автоцентров.

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