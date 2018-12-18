Около здания правительства Курганской области неизвестный кинул подозрительную сумку
Днем 18 декабря в центр Кургана съехались пожарные и силовые структуры. Движение регулировали сотрудники ДПС. Напротив здания правительства Курганской области прохожий оставил черную сумку. Очевидцы позвонили в дежурную часть.
По сообщениям местных СМИ, хозяин сумки, якобы, сначала вошел в здание правительства и намеревался оставить груз там, но ему отказал вахтер.
— Бесхозная сумка обнаружена на площади Ленина. Информация была оперативно проверена. В сумке оказались личные вещи, никакой угрозы содержимое не представляет. Сейчас разыскиваем хозяина, — рассказали в пресс-службе УМВД по Курганская области.
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