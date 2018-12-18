2018-12-18T13:44:14+03:00
Происшествия

Около здания правительства Курганской области неизвестный кинул подозрительную сумку

Территорию оцепили экстренные службы
Андрей АБРАМОВ
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Напротив здания правительства в Кургане неизвестный оставил спортивную сумку. Фото: Алексей БУЛАТОВНапротив здания правительства в Кургане неизвестный оставил спортивную сумку. Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Днем 18 декабря в центр Кургана съехались пожарные и силовые структуры. Движение регулировали сотрудники ДПС. Напротив здания правительства Курганской области прохожий оставил черную сумку. Очевидцы позвонили в дежурную часть.

По сообщениям местных СМИ, хозяин сумки, якобы, сначала вошел в здание правительства и намеревался оставить груз там, но ему отказал вахтер.

— Бесхозная сумка обнаружена на площади Ленина. Информация была оперативно проверена. В сумке оказались личные вещи, никакой угрозы содержимое не представляет. Сейчас разыскиваем хозяина, — рассказали в пресс-службе УМВД по Курганская области.

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