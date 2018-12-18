Челябинцам предлагают подарить дрова одиноким старикам
Добрая акция несколько лет назад зародилась в Тверской области, потом ее подхватил Архангельск. Теперь в проекте и Южный Урал. Суть доброго дела в том, что люди скидываются деньгами на покупку топлива, а власти выбирают адресатов.
Первые пять машин дров уйдут в Сосновский район в четверг, 20 декабря.
— Зима у нас долгая и суровая, поэтому для людей, проживающих в домах с печным отоплением, дрова нужны как воздух, хлеб и вода, — рассказал глава Сосновского района Евгений Ваганов.
Машину дров очень ждет жительница поселка Саккулово Анастасия Карпова. Ей уже 100 лет. Дрова бабушке-долгожительнице привезут и разгрузят в поленницу.
Первые партии дров старикам оплатили предприниматели. К слову, Челябинская область газифицирована на 70%, но 30% районов все еще обогреваются печным отоплением, и многие из них испытывают трудности с приобретением дров за свой счет.
Куда отправлять деньги, можно узнать по тел. 8-800-555-25-88.