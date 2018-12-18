2018-12-18T14:14:03+03:00
Общество

Челябинцам предлагают подарить дрова одиноким старикам

Машина нехитрого топлива зимой стоит более семи тысяч рублей: неподъемная сумма для многих пенсионеров
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Первые партии дров старикам оплатили предприниматели. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.Первые партии дров старикам оплатили предприниматели. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
Изменить размер текста:

Добрая акция несколько лет назад зародилась в Тверской области, потом ее подхватил Архангельск. Теперь в проекте и Южный Урал. Суть доброго дела в том, что люди скидываются деньгами на покупку топлива, а власти выбирают адресатов.

Первые пять машин дров уйдут в Сосновский район в четверг, 20 декабря.

— Зима у нас долгая и суровая, поэтому для людей, проживающих в домах с печным отоплением, дрова нужны как воздух, хлеб и вода, — рассказал глава Сосновского района Евгений Ваганов.

Машину дров очень ждет жительница поселка Саккулово Анастасия Карпова. Ей уже 100 лет. Дрова бабушке-долгожительнице привезут и разгрузят в поленницу.

Первые партии дров старикам оплатили предприниматели. К слову, Челябинская область газифицирована на 70%, но 30% районов все еще обогреваются печным отоплением, и многие из них испытывают трудности с приобретением дров за свой счет.

Куда отправлять деньги, можно узнать по тел. 8-800-555-25-88.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Приставы Челябинска нашли на дорогах машину, которую должник якобы сдал в утиль
Житель Челябинска вытащил аккумуляторы из трех машин и зарыл их в сугробе
В Челябинске умер пассажир троллейбуса
На штрафстоянке в Челябинске поставят кулер с водой и скамейки
Директор казенной гостиницы в Челябинской области получил судимость из-за бесплатного люкс-номера
Грузовик въехал в трамвай в Челябинске
В Копейске вандалы утащили колокол с памятника ликвидаторам чернобыльской аварии
В лобовой аварии на трассе в Челябинской области разбились два водителя
Житель Магнитогорска разбил на крыльце супермаркета все покупки и ему бесплатно дали новый товар
Движение маршруток по Парковому продлили и перенесли конечную
Житель Челябинска вскрыл авто и выкрал оттуда фейерверков на 200 000 рублей
В Магнитогорске из кранов в жилом доме льется чай и коньяк
Жителей Челябинска ужаснули чумазые горки
На Южному Урале молодая мать убила ножом годовалого ребенка
Прима Ла Скала сдала нормы ГТО в Челябинской области
За убийство женщины в лифте южноуралец отправится в колонию на 16 лет
В машине, где погибли четверо жителей Челябинской области, чудом выжила собака
На окраине Челябинска разом выключили 20 лифтов
Пропавшая в Челябинске школьница с татуировкой розы на руке нашлась
Около здания правительства Курганской области неизвестный кинул подозрительную сумку
Renault Сатурн исполняет мечты!
Обвиняемый в краже житель Магнитогорска прятался от суда в шкафу