Пропавшая в Челябинске школьница с татуировкой розы на руке нашлась
Пропажа восьмиклассницы Ксении, которая живет в поселке АМЗ, взволновала весь Челябинск. Девушка ушла в школу и не вернулась домой. Сутки с ней не могли выйти на связь. 18 декабря подростка отыскали.
— Нашлась. Пока у тети. Туда выехали полицейские. Подробностей не знаю, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» ее дядя Павел.
Близкие рассказывали, что после школы Ксюша собиралась к бабушке, но так и не дошла. Из особых примет в полицейской ориентировке значилась татуировка на запястье с изображением розы и колючей проволоки.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351)265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06