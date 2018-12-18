Пропавшая в Челябинске школьница с татуировкой розы на руке нашлась

18 Дек. 14:31 2018-12-18T14:37:38+03:00

Ксения ушла в школу и связь с ней оборвалась. Родные нашли ее спустя сутки.

Родные сейчас выясняют, где она пропадала более суток

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Пропажа восьмиклассницы Ксении, которая живет в поселке АМЗ, взволновала весь Челябинск. Девушка ушла в школу и не вернулась домой. Сутки с ней не могли выйти на связь. 18 декабря подростка отыскали.

— Нашлась. Пока у тети. Туда выехали полицейские. Подробностей не знаю, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» ее дядя Павел.

Близкие рассказывали, что после школы Ксюша собиралась к бабушке, но так и не дошла. Из особых примет в полицейской ориентировке значилась татуировка на запястье с изображением розы и колючей проволоки.

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