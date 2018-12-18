На окраине Челябинска разом выключили 20 лифтов

18 Дек. 14:53 2018-12-18T14:53:58+03:00

Такие объявления появились у отключенных лифтов. В УК "Монарх" "Комсомолке" заявили, что они ничего не расклеивали. Фото: группа parkoviy_74 vc.com

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Пешая ходьба по лестницам — вещь, безусловно, полезная. Но подъем на высокий этаж превращается в муку, если ты пожилой человек, если ты — молодая мама с маленьким ребенком, если ты — человек с ограниченными физическими возможностями или перенес тяжелую хирургическую операцию.

Двадцать лифтов выключили махом в микрорайоне «Парковый» во вторник, 18 декабря. Для жителей высоток «ростом» более 12 этажей это — катастрофа. Собственников квартир в домах по ул. Бейвеля и ул. Тукая управляющая компания обвинила в долгах. Панический пост с фото объявления от «управляйки» выложил в соцсети один из жителей «Паркового»:

— Якобы управляющая компания «Монарх» задолжала поставщикам лифтового оборудования. Вот нас и отрубили. Я живу на 19 этаже, — говорит житель «Паркового» Леонид.

Мы связались с УК «Монарх», чтобы выяснить, на каком основании в высотках выключили подъемники.

— Специалиста нет. Но лифты мы уже включаем, — сообщила секретарь в приемной УК. — Лифты мы передаем в другую управляющую компанию. В какую — не знаю.

— Но почему на дверцах лифтов появилось объявление о долгах собственников?

— Не знаю, мы ничего не расклеивали.