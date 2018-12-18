На окраине Челябинска разом выключили 20 лифтов
Пешая ходьба по лестницам — вещь, безусловно, полезная. Но подъем на высокий этаж превращается в муку, если ты пожилой человек, если ты — молодая мама с маленьким ребенком, если ты — человек с ограниченными физическими возможностями или перенес тяжелую хирургическую операцию.
Двадцать лифтов выключили махом в микрорайоне «Парковый» во вторник, 18 декабря. Для жителей высоток «ростом» более 12 этажей это — катастрофа. Собственников квартир в домах по ул. Бейвеля и ул. Тукая управляющая компания обвинила в долгах. Панический пост с фото объявления от «управляйки» выложил в соцсети один из жителей «Паркового»:
— Якобы управляющая компания «Монарх» задолжала поставщикам лифтового оборудования. Вот нас и отрубили. Я живу на 19 этаже, — говорит житель «Паркового» Леонид.
Мы связались с УК «Монарх», чтобы выяснить, на каком основании в высотках выключили подъемники.
— Специалиста нет. Но лифты мы уже включаем, — сообщила секретарь в приемной УК. — Лифты мы передаем в другую управляющую компанию. В какую — не знаю.
— Но почему на дверцах лифтов появилось объявление о долгах собственников?
— Не знаю, мы ничего не расклеивали.