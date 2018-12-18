В машине, где погибли четверо жителей Челябинской области, чудом выжила собака
Авария прогремела на весь Урал: масштабом и подробностями. По сообщениям СМИ, среди погибших был криминальные авторитет. 29 ноября на трассе между Челябинском и Екатеринбургом у фуры оторвался прицеп. Махина смяла Land Rover и опрокинула эвакуатор. Четверо в иномарке и водитель тягача погибли. Не пострадал водитель большегруза, поскольку все произошло за сотню метров от его кабины. Но оказалось, что в жуткой аварии чудом выжила собака.
В джипе ехали четверо мужчин из Челябинска. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области
Овчарку перевозили в Land Rovere. У нее перелом задней лапы, требовалась операция.
— Родственникам погибших она не нужна, — рассказала пользователь «Пикабу» emeraldthread.
Пес с прикрепленной фотографии смотрел грустно и проникновенно, что в комментариях быстро откликнулись несколько желающих приютить бедолагу. Но этому не суждено было сбыться.
— Собаку забрали друзья погибших, всем спасибо, — сообщила пользователь.
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