В машине, где погибли четверо жителей Челябинской области, чудом выжила собака

18 Дек. 15:55 2018-12-18T16:17:37+03:00

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Авария прогремела на весь Урал: масштабом и подробностями. По сообщениям СМИ, среди погибших был криминальные авторитет. 29 ноября на трассе между Челябинском и Екатеринбургом у фуры оторвался прицеп. Махина смяла Land Rover и опрокинула эвакуатор. Четверо в иномарке и водитель тягача погибли. Не пострадал водитель большегруза, поскольку все произошло за сотню метров от его кабины. Но оказалось, что в жуткой аварии чудом выжила собака.

В джипе ехали четверо мужчин из Челябинска. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

Овчарку перевозили в Land Rovere. У нее перелом задней лапы, требовалась операция.

— Родственникам погибших она не нужна, — рассказала пользователь «Пикабу» emeraldthread.

Пес с прикрепленной фотографии смотрел грустно и проникновенно, что в комментариях быстро откликнулись несколько желающих приютить бедолагу. Но этому не суждено было сбыться.

— Собаку забрали друзья погибших, всем спасибо, — сообщила пользователь.

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